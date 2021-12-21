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Trabzonspor'da çifte şahlanış!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kendi antrenörlük kariyerinin de en iyi dönemini geçiriyor. “Burada büyük başarılar yaşamak istiyorum. O yüzden fırtınalı denizleri seçtim” diyen başarılı hoca, 17 haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanını topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'da çifte şahlanış!

Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ekibiyle birlikte takımın yakaladığı başarının mimarlarından olurken, kendi antrenörlük kariyerinin de en iyi dönemini geçiyor. 17. haftalar itibarıyla Başakşehir'i çalıştırırken 2016-17 sezonunda 39, 2017-18 sezonunda 36, 2018-19'da 35 puan toplayıp ilk yarıyı zirvede bitiren başarılı hoca, Trabzonspor'da ise aynı haftada 42 puanla rekor kırdı.

Trabzonspor'da çifte şahlanış!

Başakşehir dışında milli takım ve Beşiktaş'ta da çalışan ancak yüksek puan ortalamalarını yakalayamayan Avcı, kırılan rekorların kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Benim için önemli olan 3 puan" dedi.

Trabzonspor'da çifte şahlanış!

TARİHİ FARK ATTI
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de 17 karşılaşma sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi Konyaspor'a 9 puanlık fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la tarihi bir puan farkı yakaladı.

Trabzonspor'da çifte şahlanış!

Sarı-lacivertlilere 14, siyah-beyazlılara 17 ve sarı-kırmızılılara 18 puan fark attı. İstanbul'un 3 büyükleri arasında puan farkı olarak bordo-mavililere en yakın takipçi Fenerbahçe, ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 28 puan topladı. Beşinci sırada yer alan İstanbul ekibinin Trabzonspor ile arasındaki puan farkı ise 14.

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