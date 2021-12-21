Trabzonspor'da çifte şahlanış!

Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ekibiyle birlikte takımın yakaladığı başarının mimarlarından olurken, kendi antrenörlük kariyerinin de en iyi dönemini geçiyor. 17. haftalar itibarıyla Başakşehir'i çalıştırırken 2016-17 sezonunda 39, 2017-18 sezonunda 36, 2018-19'da 35 puan toplayıp ilk yarıyı zirvede bitiren başarılı hoca, Trabzonspor'da ise aynı haftada 42 puanla rekor kırdı.
Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ekibiyle birlikte takımın yakaladığı başarının mimarlarından olurken, kendi antrenörlük kariyerinin de en iyi dönemini geçiyor. 17. haftalar itibarıyla Başakşehir'i çalıştırırken 2016-17 sezonunda 39, 2017-18 sezonunda 36, 2018-19'da 35 puan toplayıp ilk yarıyı zirvede bitiren başarılı hoca, Trabzonspor'da ise aynı haftada 42 puanla rekor kırdı.
Başakşehir dışında milli takım ve Beşiktaş'ta da çalışan ancak yüksek puan ortalamalarını yakalayamayan Avcı, kırılan rekorların kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Benim için önemli olan 3 puan" dedi.
TARİHİ FARK ATTI
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de 17 karşılaşma sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi Konyaspor'a 9 puanlık fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la tarihi bir puan farkı yakaladı.