Trabzonspor'da çifte şahlanış!

Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ekibiyle birlikte takımın yakaladığı başarının mimarlarından olurken, kendi antrenörlük kariyerinin de en iyi dönemini geçiyor. 17. haftalar itibarıyla Başakşehir'i çalıştırırken 2016-17 sezonunda 39, 2017-18 sezonunda 36, 2018-19'da 35 puan toplayıp ilk yarıyı zirvede bitiren başarılı hoca, Trabzonspor'da ise aynı haftada 42 puanla rekor kırdı.



Başakşehir dışında milli takım ve Beşiktaş'ta da çalışan ancak yüksek puan ortalamalarını yakalayamayan Avcı, kırılan rekorların kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Benim için önemli olan 3 puan" dedi.