Altay-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan Edin Visca açıklaması! Transfer...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Avcı, Edin Visca'yı kadroda görmek istediğini duyurdu.



İşte o sözler...



"Visca'yı da Bosna'dan A2 milli takımından tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim.. Visca'yı tabi ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var."

Edgar'ın sakatlığıyla ilgili olarak: "Sahada görüntü kötüydü ama dışarı da kendisini çok daha iyi hissetmiş. Biz de korktuk pozisyon icabı. Trabzon'da bakacağız. Dizinde bir esneme var gibi gözüküyor."