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Altay-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan Edin Visca açıklaması! Transfer...

Son dakika spor haberi: Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor yoluna doludizgin devam ediyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, müsabaka sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Edin Visca'nın transferiyle ilgili konuşan Avcı, Visca'yı tabi ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 22:55
Altay-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan Edin Visca açıklaması! Transfer...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Avcı, Edin Visca'yı kadroda görmek istediğini duyurdu.

İşte o sözler...

"Visca'yı da Bosna'dan A2 milli takımından tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim.. Visca'yı tabi ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var."

Edgar'ın sakatlığıyla ilgili olarak: "Sahada görüntü kötüydü ama dışarı da kendisini çok daha iyi hissetmiş. Biz de korktuk pozisyon icabı. Trabzon'da bakacağız. Dizinde bir esneme var gibi gözüküyor."

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