Altay Trabzonspor CANLI İZLE | Altay - Trabzonspor maçı ne zaman? | TS maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan dorukta! 18. hafta müsabakasında lider Trabzonspor, İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak.

Mustafa Denizli Alsancak Stadyumu'nda oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Trabzonspor maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ALTAY: Mateusz, Naderi, Thiam, Murat, Cebrail, Poko, Zeki, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Ömür, Djaniny, Cornelius

18 YIL SONRA YENİDEN

Süper Lig'de en son 16 Şubat 2003'de karşı karşıya gelen rakipler söz konusu tarihten sonra ilk kez Süper Lig'de karşılaşacaklar. 2002-2003 sezonunda küme düşen Altay, 18 yıllık bir aradan sonra Karadeniz ekibini İzmir'de ağırlayacak.

İki ekibin 1974-75 sezonunda başlayan lig mücadelelerinde bordo-mavili takımın 28 galibiyetine karşılık siyah-beyazlı ekibin 10 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 83 golüne Altay 46 golle karşılık verdi.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İzmir'de iki takım arasında oynanan 25 maçta bordo-mavililerin 11 galibiyet elde ederken ev sahibi ekip ise 7 galibiyet elde etti. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 42 golüne ise İzmir ekibi 31 golle karşılık verdi.

LİGİN EN SKORER TAKIMI

Karadeniz devi, geride kalan 17 haftada attığı 34 golle ligin en fazla gol kaydeden takımı olarak öne çıkıyor. Bordo-mavilileri 28 golle ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor takip ediyor. Karadeniz devi, ligin 17 haftalık bölümde tüm maçlarda gol atan tek takım olma konumunda bulunuyor.

HEDEF 48 PUAN

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. 42 puanla lider konumda olan Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Altay ve evindeki Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak 48 puanla sezonun ilk yarısını tamamlayarak rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.