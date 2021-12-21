Abdullah Avcı Altay Trabzonspor maçı öncesi Vitor Hugo ve Dorukhan'ın durumu ile ilgili konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Alsancak Stadyumu'nda futbolcu olarak oynadım. Harika bir stadyum yapılmış, zemin çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İzmir, Alsancak Stadyumu, Mustafa Denizli… Bugün Mustafa Denizli'yle karşılaşmak beni mutlu ediyor. Büyüğüm ve en sevdiğim teknik adamlardan. Bu beni son derece mutlu ediyor.

Altay, düşme hattının bir üstünde olsa da veriler bunu göstermiyor. Zaman zaman sonuç aldılar, zaman zaman alamadılar. Son derece ciddiye almamız gereken bir rakiple oynuyoruz.

Hugo, sakatlığından dolayı forma giyemiyor. Denswil, stoper orijinli. Trondsen'i de onun yerinde tercih ettik. Dorukhan, 3 gün evvel harika bir maç oynadı ama sakatlanma riski olduğu için böyle. Bugün, sahaya bakacağız.