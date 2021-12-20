Trabzonspor'dan İstanbul'un 3 büyüklerine tarihi fark

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de 17 karşılaşma sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi Konyaspor'a 9 puanlık fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi puan farkı attı.

Sarı-lacivertlilere 14, siyah-beyazlılara 17 ve sarı-kırmızılılara 18 puan fark attı.

İstanbul'un 3 büyükleri arasında puan farkı olarak bordo-mavililere en yakın takipçi Fenerbahçe, ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 28 puan topladı. 5. sırada yer alan İstanbul ekibinin Trabzonspor ile arasındaki puan farkı ise 14.

Beşiktaş ise oynadığı 17 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Süper Lig'de 9. sırada yer alan siyah-beyazlıların ise Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17.

Galatasaray ise oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. 11'nci sırada yer alan sarı-kırmızılılar 24 puan toplarken Trabzonspor ile arasındaki puan farkını ise 18 çıkardı.

TRABZONSPOR'DA HEDEF İLK YARI SONUNDA 48 PUAN

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. 42 puanla lider konumda olan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Altay ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanarak 48 puanla sezonun ilk yarısını tamamlayarak rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.

