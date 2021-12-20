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Trabzonspor'da Nwakaeme'ye yeni sözleşme geliyor! Ahmet Ağaoğlu...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerde Nwakaeme konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Doğan, 2+1 senelik sözleşme önerilen Nwakaeme ile havalimanında ve uçakta detayları görüştü. İşte detaylar....

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Nwakaeme'ye yeni sözleşme geliyor! Ahmet Ağaoğlu...
Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, Hatayspor maçını tribünden izledikten sonra uçakla İstanbul'a oradan da ülkesine gitti.

Sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar oynamayacak Nijeryalı sol kanat uçakta Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Ertuğrul Doğan arasında seyahat etti. Ağaoğlu'nun, Trabzon'da yeni sözleşme önerilen 32 yaşındaki yıldızla hem uçakta hem de havalimanında uzun süre bazı detayları konuştuğu öğrenildi.

Muhabirimiz Turgut Doğan da bu anları görüntüledi. Futbol sihirbazına farklı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon 500 bin euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi. Fırtına ile mukavelesi sezon sonu bitecek olan Nwakaeme'nin dönüşte kararını vermesi bekleniyor.

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