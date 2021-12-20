Trabzonspor'da Nwakaeme'ye yeni sözleşme geliyor! Ahmet Ağaoğlu...

Sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar oynamayacak Nijeryalı sol kanat uçakta Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Ertuğrul Doğan arasında seyahat etti. Ağaoğlu'nun, Trabzon'da yeni sözleşme önerilen 32 yaşındaki yıldızla hem uçakta hem de havalimanında uzun süre bazı detayları konuştuğu öğrenildi.
Muhabirimiz Turgut Doğan da bu anları görüntüledi. Futbol sihirbazına farklı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon 500 bin euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi. Fırtına ile mukavelesi sezon sonu bitecek olan Nwakaeme'nin dönüşte kararını vermesi bekleniyor.