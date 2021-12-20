Trabzonspor Altay maçı için İzmir'e gitti

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında 42 puanla zirvedeki yerini açık ara farkla koruyan Trabzonspor, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Bordo mavili ekip, 21 Aralık Salı günü saat 20.00'de İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak maçın son hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, rakibiyle 18 yıl aradan sonra Süper Lig'de yeniden karşılaşmak için saat 16.30'da havayoluyla Trabzon'dan İzmir'e hareket etti. Sakatlığı nedeniyle izinli olan Nwakaeme kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor'un Altay kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Fode Koita, Cornelius, Djaniny.