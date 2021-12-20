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Keskin nişancı Cornelius

Son dört maçta dört isabetli şutunu da filelerle buluşturan Danimarkalı forvet, toplam sekiz gol ve iki asiste ulaşarak geçen sezonu sekize katladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Keskin nişancı Cornelius
Sezon başında büyük uğraşlar sonucunda transfer edilen Cornelius attığını vuruyor. Hatayspor maçında bir kez fileleri sarsan, bir de asist yapan Danimarkalı forvet, en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Toplamda sekiz gol ve iki asiste ulaşan Danimarkalı forvet, geçtiğimiz sezonu sadece bir gol ve beş asistle tamamlamıştı. 28 yaşındaki santrfor bu performansını sekiz katladı. Ayrıca çok başarılı bir istatistiğe de imza atan Cornelius, son dört lig karşılaşmasında çektiği dört isabetli şutta da fileleri havalandırdı.
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