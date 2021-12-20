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Kahraman Hamsik

Fırtına’nın maestrosu, Hataykarşısında da resital sundu: Hücumda kilit paslar attı, takımını müthiş yönlendirdi, 12.17 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Kahraman Hamsik

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın adeta saha içindeki yardımcısı olan Marek Hamsik, Hatayspor karşısında da performansıyla parmak ısırttı. Nwakaeme'nin yokluğunda hücumda ekstra sorumluluk alan, zaman zaman sol kanat gibi oynayan Hamsik, hücumda adeta takımını yönetti, savunmaya da sık sık yardım etti. Maçın gizli kahramanlarından Hamsik, 34 yaşında olmasına rağmen yine sahanın en çok koşan ismiydi. 12.17 km ile zirvede yer alan Slovak yıldızı, 11.85 km ile Berat takip etti. Hatay'da Adekugbe 11.41, Sackey ise 11.21 km koştu.

YÜZDE 90 PAS İSABETİ
Yüzde 90 pas isabetiyle mücadeleyi tamamlayan Marek Hamsik, sekiz orta denemesinde bulundu. Bir isabetli şut gönderen, üç kez de şut pası veren Slovak yıldız, Berat-Dorukhan ikilisiyle orta sahada müthiş bir uyum gösterdi. Hatayspor maç boyunca merkezde üstünlüğü hiç ele alamadı

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