İtalyanlardan flaş Trabzonspor değerlendirmesi! "Alay ediyorlar"

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor galibiyetiyle puanını 42'ye çıkartarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, son 11 sezonun en yüksek puanına ulaştığı 17. haftayı geride bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor galibiyetiyle puanını 42'ye çıkartarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, son 11 sezonun en yüksek puanına ulaştığı 17. haftayı geride bıraktı.
Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 82 puanla tarihindeki en yüksek puan ile sezonu bitiren bordo-mavililer, bu sezonların izinden gidiyor.
Karadeniz ekibi, 1995-1996 sezonunda 17. haftayı 44 puanla, 2010-2011 sezonu da 42 puanla 1. sırada tamamlamayı başarmıştı.
Trabzonspor, 42 puanla 2010-2011 sezonundan sonra son 11 sezon içindeki en fazla puanını bu sezon toplayarak şampiyonluk yolunda önemli avantaj sağladı.
İTALYA'DA GÜNDEM OLDU
Trabzonspor'un rakipleriyle olan puan farkını günden güne açması İtalyan basınında gündem oldu.
ilfattoquotidiano.it'de yer alan haberde, "Trabzonspor İstanbul takımlarıyla dalga geçiyor" başlığına yer verildi.
Haberde bordo-mavililerin Juventus, Inter ve Milan gibi geniş taraftar kitlesine sahip olduğu bilgisine yer verildi.