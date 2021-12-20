İtalyanlardan flaş Trabzonspor değerlendirmesi! "Alay ediyorlar"

Spor Toto Süper Lig 'de Atakaş Hatayspor galibiyetiyle puanını 42'ye çıkartarak liderliğini sürdüren Trabzonspor , son 11 sezonun en yüksek puanına ulaştığı 17. haftayı geride bıraktı.

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 82 puanla tarihindeki en yüksek puan ile sezonu bitiren bordo-mavililer, bu sezonların izinden gidiyor.