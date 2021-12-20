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İtalyanlardan flaş Trabzonspor değerlendirmesi! "Alay ediyorlar"

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 42 puanlı lideri Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0'lık skorla devirdi. Bordo-mavililer 18. haftada deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, ligin 17. haftasında rakiplerinin puan kaybetmesiyle arayı açmayı sürdürdü. Trabzonspor'un yükselişi İtalyan basınında da gündem oldu. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk - DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 08:12
İtalyanlardan flaş Trabzonspor değerlendirmesi! "Alay ediyorlar"

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor galibiyetiyle puanını 42'ye çıkartarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, son 11 sezonun en yüksek puanına ulaştığı 17. haftayı geride bıraktı.

İtalyanlardan flaş Trabzonspor değerlendirmesi! "Alay ediyorlar"

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 82 puanla tarihindeki en yüksek puan ile sezonu bitiren bordo-mavililer, bu sezonların izinden gidiyor.

İtalyanlardan flaş Trabzonspor değerlendirmesi! "Alay ediyorlar"

Karadeniz ekibi, 1995-1996 sezonunda 17. haftayı 44 puanla, 2010-2011 sezonu da 42 puanla 1. sırada tamamlamayı başarmıştı.

İtalyanlardan flaş Trabzonspor değerlendirmesi! "Alay ediyorlar"

Trabzonspor, 42 puanla 2010-2011 sezonundan sonra son 11 sezon içindeki en fazla puanını bu sezon toplayarak şampiyonluk yolunda önemli avantaj sağladı.

İtalyanlardan flaş Trabzonspor değerlendirmesi! "Alay ediyorlar"

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Trabzonspor'un rakipleriyle olan puan farkını günden güne açması İtalyan basınında gündem oldu.

İtalyanlardan flaş Trabzonspor değerlendirmesi! "Alay ediyorlar"

ilfattoquotidiano.it'de yer alan haberde, "Trabzonspor İstanbul takımlarıyla dalga geçiyor" başlığına yer verildi.

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