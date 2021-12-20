Alman basını Trabzonspor'u yazdı! 'Patron'

Bu sezon Süper Lig'de muhteşem işlere imza atarak en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 9 puan fark atan lider Trabzonspor, dış basının da ilgisini çekiyor. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild de bu başarıyı mercek altına aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Marek Hamsik röportajlarına da yer veren Almanlar, "Türkiye'deki Trabzonspor Harikası: 37 yıl sonra ligin patronu mu olacak?" ifadelerini kullandı. Röportajda "Şampiyonluğu alırsanız ne olacak?" sorusu üzerine Başkan Ağaoğlu'nun "(Derin bir nefes alarak) ... Yüzbinler gelir, çok büyük bir şey olur... olacak..." demesi de dikkat çekti.

'RÜYAM ŞAMPIYONLUK'

Slovak süper yıldız Marek Hamsik de "Şampiyonluğu almak elbette takımın, kulübün hedefi. Tüm oyuncular şampiyon olmak ister elbette. Uzun zamandır yaşamak istediğim bir duygu bu. Rüyalarımdan biri" diyerek şampiyonluğa olan özlemini ve inancını dile getirdi. Haberde ayrıca Trabzonspor'un 1976'dan 1984'e kadar 6 kez şampiyon olduğu ancak 37 senedir lig kupasına hasret kaldığına yer verildi. Bordo-mavililerin lider olduğu birçok sezonda kendi hataları yüzünden şampiyonluklarını rakiplerine kaptırdıklarını da belirten Bild, Abdullah Avcı'yla bu şanssızlığın da kırılabileceğinin umulduğunu kaydetti.