Uçakta transfer görüşmesi

Sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Nwakaeme, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'a uçtu. Sözleşme uzatma görüşmelerinde Trabzonspor'un fiyat artırarak yeni bir teklif daha yaptığı Nwakaeme'nin, vereceği cevap bekleniyor.
Sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Nwakaeme, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'a uçtu. Sözleşme uzatma görüşmelerinde Trabzonspor'un fiyat artırarak yeni bir teklif daha yaptığı Nwakaeme'nin, vereceği cevap bekleniyor. Bordo-mavili kulübün Nwakaeme'ye yaptığı son önerinin yıllık garanti para ve bonuslar olacak şekilde 2 milyon 500 bin euro'yu bulduğu ifade edildi.