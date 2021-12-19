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Uçakta transfer görüşmesi

Sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Nwakaeme, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'a uçtu. Sözleşme uzatma görüşmelerinde Trabzonspor'un fiyat artırarak yeni bir teklif daha yaptığı Nwakaeme'nin, vereceği cevap bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Uçakta transfer görüşmesi
Sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Nwakaeme, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'a uçtu. Sözleşme uzatma görüşmelerinde Trabzonspor'un fiyat artırarak yeni bir teklif daha yaptığı Nwakaeme'nin, vereceği cevap bekleniyor. Bordo-mavili kulübün Nwakaeme'ye yaptığı son önerinin yıllık garanti para ve bonuslar olacak şekilde 2 milyon 500 bin euro'yu bulduğu ifade edildi.
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