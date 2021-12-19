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Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 42 puanlı lideri Trabzonspor'da bu sezon en dikkat çekici isimlerin başında Manolas Siopis geliyor. Yunan futbolcu azmi ve mücadeleci ruhuyla bordo-mavili takım taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu, Yunan gazeteci Manos Staramopulos'a açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Asker gibiyim. Trabzonspor forması için her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 09:53
Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da Manolas Siopis'in performansı dikkat çekmeye devam ediyor.

Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

Son olarak Hatayspor maçının 64. dakikasında Djaniny'nin yerine oyuna dahil olan yıldız futbolcu istekli futboluyla taraftardan tam not aldı.

Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

YUNAN GAZETECİYE KONUŞTU

Trabzonspor'un 27 yaşındaki yıldızı, Yunan gazeteci Manos Staramopulos'a özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

İŞTE SIOPIS'İN AÇIKLAMALARI:

Şampiyonluğu kazanmak için büyük bir beklenti var. Bunu her gün sokakta, mağazalarda nerede olursanız olun hissedersiniz. İnsanların seni sevmesi harika. Onlara teşekkür etme ve hayal ettiği mutluluğu sunma ihtiyacı duyuyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek gibi yüksek hedeflere ulaşmayı dört gözle beklediğimiz doğru.

Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

Bu bizim için büyük bir fırsat, çünkü diğer şampiyonluk adayları Avrupa'da mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuları yorgun olabiliyor. Büyük hayalimizin peşinden koşan ve her zaman yanımızda olan sonsuz taraftarımıza kupayı getirmek ve onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız.

Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

HAMSİ ANISI

Alanyaspor'da oynarken deplasmana Trabzon'a gelmiştik. Trabzon'daki oteldeki restorana girdiğimizde bir de ne göreyim, Hamsi yapmışlar. Yunanistan'da da biz hamsiyi çok yaparız ve ben de aşırı derece çok severim. Koskoca bir tabağı bitirdim. Bakasetas bile bana "Ne yapıyorsun?" dedi. Ben de "Ben hamsiyi çok severim" diye cevap verdim.

Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

"TAMAMEN AYNIYIZ"

Arkadaşlarım Türkiye'ye gelmeden önce biraz ön yargılıydı. Ancak Türkiye'ye geldiğimde aslında birbirimize çok benzediğimizi fark ettim. Ben de aynıyız diyebilirim. Sezon başında Trabzonspor'a geldiğimde bunu daha iyi anladım. Çünkü biz tamamen aynıyız. Biz siziniz, Yunanlılar gibi. Biz çok hareketliyiz, çok enerjik ve çok çılgınız, Trabzon halkı bizim gibi.

Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

"Asker gibiyim" Ben böyle oynuyorum ve bu yüzden insanlar beni ilk andan itibaren sevdiler. "Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Buradaki herkes şampiyonluğu kazanmak için yaşıyor ve nefes alıyor. Biz tüm futbolcular bunu gerçeğe dönüştürmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Zorlukları biliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu yüzden Sayın Ağaoğlu ile yönetim bizim tarafımızda olan her türlü sorunumuza çözüm getiriyor. Biz sevgili bir aileyiz.

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