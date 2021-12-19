Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

İŞTE SIOPIS'İN AÇIKLAMALARI: Şampiyonluğu kazanmak için büyük bir beklenti var. Bunu her gün sokakta, mağazalarda nerede olursanız olun hissedersiniz. İnsanların seni sevmesi harika. Onlara teşekkür etme ve hayal ettiği mutluluğu sunma ihtiyacı duyuyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek gibi yüksek hedeflere ulaşmayı dört gözle beklediğimiz doğru.

Bu bizim için büyük bir fırsat, çünkü diğer şampiyonluk adayları Avrupa'da mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuları yorgun olabiliyor. Büyük hayalimizin peşinden koşan ve her zaman yanımızda olan sonsuz taraftarımıza kupayı getirmek ve onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız.