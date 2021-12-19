Trabzonspor'un yıldız ismi Manolas Siopis Yunan basınına konuştu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da Manolas Siopis'in performansı dikkat çekmeye devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da Manolas Siopis'in performansı dikkat çekmeye devam ediyor.
Son olarak Hatayspor maçının 64. dakikasında Djaniny'nin yerine oyuna dahil olan yıldız futbolcu istekli futboluyla taraftardan tam not aldı.
YUNAN GAZETECİYE KONUŞTU
Trabzonspor'un 27 yaşındaki yıldızı, Yunan gazeteci Manos Staramopulos'a özel açıklamalarda bulundu.
İŞTE SIOPIS'İN AÇIKLAMALARI:
Şampiyonluğu kazanmak için büyük bir beklenti var. Bunu her gün sokakta, mağazalarda nerede olursanız olun hissedersiniz. İnsanların seni sevmesi harika. Onlara teşekkür etme ve hayal ettiği mutluluğu sunma ihtiyacı duyuyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek gibi yüksek hedeflere ulaşmayı dört gözle beklediğimiz doğru.
Bu bizim için büyük bir fırsat, çünkü diğer şampiyonluk adayları Avrupa'da mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuları yorgun olabiliyor. Büyük hayalimizin peşinden koşan ve her zaman yanımızda olan sonsuz taraftarımıza kupayı getirmek ve onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız.
HAMSİ ANISI
Alanyaspor'da oynarken deplasmana Trabzon'a gelmiştik. Trabzon'daki oteldeki restorana girdiğimizde bir de ne göreyim, Hamsi yapmışlar. Yunanistan'da da biz hamsiyi çok yaparız ve ben de aşırı derece çok severim. Koskoca bir tabağı bitirdim. Bakasetas bile bana "Ne yapıyorsun?" dedi. Ben de "Ben hamsiyi çok severim" diye cevap verdim.
"TAMAMEN AYNIYIZ"
Arkadaşlarım Türkiye'ye gelmeden önce biraz ön yargılıydı. Ancak Türkiye'ye geldiğimde aslında birbirimize çok benzediğimizi fark ettim. Ben de aynıyız diyebilirim. Sezon başında Trabzonspor'a geldiğimde bunu daha iyi anladım. Çünkü biz tamamen aynıyız. Biz siziniz, Yunanlılar gibi. Biz çok hareketliyiz, çok enerjik ve çok çılgınız, Trabzon halkı bizim gibi.
"Asker gibiyim" Ben böyle oynuyorum ve bu yüzden insanlar beni ilk andan itibaren sevdiler. "Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Buradaki herkes şampiyonluğu kazanmak için yaşıyor ve nefes alıyor. Biz tüm futbolcular bunu gerçeğe dönüştürmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Zorlukları biliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu yüzden Sayın Ağaoğlu ile yönetim bizim tarafımızda olan her türlü sorunumuza çözüm getiriyor. Biz sevgili bir aileyiz.