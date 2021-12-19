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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır Hatayspor maçında farkını konuşturdu!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin yıldız eldiveni Uğurcan Çakır, adeta parlıyor. Trabzonspor'un başarılı eldiveni ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Hatayspor mücadelesinde bir kez daha kanıtladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır Hatayspor maçında farkını konuşturdu!
Trabzonspor'un başarılı eldiveni ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Hatayspor mücadelesinde bir kez daha kanıtladı. Konuk Hatayspor ilk devre bordo-mavili ekibin kalesine tek bir defa bile gelemedi. 25 yaşındaki kaleci ilk 45 dakikada yere dahi yatmadı. Sadece kendisine atılan geri pasları oyuna soktu.

İkinci yarının hemen başında ise Hatayspor çok tehlikeli geldi. Güney temsilcisinde 2. devrenin 35. saniyesinde Mame Diouf 2 metreden uçarak kafayı vurdu, Uğurcan Çakır rakibine gol şansı tanımadı. Müthiş bir refleksle topu çıkardı. Başarılı eldiven bu pozisyonda maça ne kadar konsantre olduğunu gösterdi.
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