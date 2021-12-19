Trabzonsporlu Uğurcan Çakır Hatayspor maçında farkını konuşturdu!

İkinci yarının hemen başında ise Hatayspor çok tehlikeli geldi. Güney temsilcisinde 2. devrenin 35. saniyesinde Mame Diouf 2 metreden uçarak kafayı vurdu, Uğurcan Çakır rakibine gol şansı tanımadı. Müthiş bir refleksle topu çıkardı. Başarılı eldiven bu pozisyonda maça ne kadar konsantre olduğunu gösterdi.
İkinci yarının hemen başında ise Hatayspor çok tehlikeli geldi. Güney temsilcisinde 2. devrenin 35. saniyesinde Mame Diouf 2 metreden uçarak kafayı vurdu, Uğurcan Çakır rakibine gol şansı tanımadı. Müthiş bir refleksle topu çıkardı. Başarılı eldiven bu pozisyonda maça ne kadar konsantre olduğunu gösterdi.
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