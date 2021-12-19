TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Hatayspor maçını değerlendirdi

İkinci yarı sakatlıktan sonra istenen düzeye bir türlü gelemeyen ve fiziksel olarak oyundan düşen Bakasetas'a Cornelius da eklendi. Top hücumda kalmadığı gibi rakip yarı alana da fazla çıkamadılar. İkinci yarının hemen başında Hatay'a ciddi bi pozisyon da verdiler. Sonra da dışarıdan Abdullah hocanın oyuncu hamleleri geldi. Çünkü sıkıştırılmış maç takviminde üst üste 3 tane lig, 1 de kupa maçı oynayacak olan Trabzonspor'un kontrollü oyunu tercih etmesi doğaldı.

Djaniny'nin bireysel gücü, Cornelius'un vuruş başarısı, Berat'ın iyi oyunu, Dorukhan'ın her hafta üzerine koyarak formunu geliştirmesi bu galibiyette etkili oldu. Ek olarak Peres'in orjinal mevkisi olan sağ beke geçmesi, Denswil'in -ne kadar stoper de olsa- sol ayaklı olduğu için sol beke dönmesi ve o koridoru doğru kullanması önemliydi. Denswil asistiyle de takımına katkı sağladı.