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Trabzon’da düğün bayram

Tezahüratlarıyla takımlarına tam destek veren bordo-mavili taraftarların 61. dakika şova yine görülmeye değerdi. Cep telefonlarının flaşları yandı, alkışlar, tezahüratlar birbirine karıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Trabzon’da düğün bayram

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alarak namağlup unvanını yitiren bordo-mavililerde, taraftarlar dünkü karşılaşmada işbaşındaydı. Bordomavililer şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına destek olmak için gişelere akın etti. Trabzonspor- Atakaş Hatayspor maçında biletlerinin tamamı tükenirken misafir tribününün de açılmasıyla karşılaşmayı 41 bin kişi izledi. Karşılaşma öncesinde futbolculara ve teknik heyete büyük sevgi gösterisinde bulunan ve moral veren Trabzonlular, 2 golle coştukça coştu.

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