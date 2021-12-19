Trabzon’da düğün bayram

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alarak namağlup unvanını yitiren bordo-mavililerde, taraftarlar dünkü karşılaşmada işbaşındaydı. Bordomavililer şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına destek olmak için gişelere akın etti. Trabzonspor- Atakaş Hatayspor maçında biletlerinin tamamı tükenirken misafir tribününün de açılmasıyla karşılaşmayı 41 bin kişi izledi. Karşılaşma öncesinde futbolculara ve teknik heyete büyük sevgi gösterisinde bulunan ve moral veren Trabzonlular, 2 golle coştukça coştu.