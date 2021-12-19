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Djaniny kaleciyi çaresiz bıraktı

Cornelius’un pasında öyle bir noktaya vurdu ki kaleci Munir dondu kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Djaniny kaleciyi çaresiz bıraktı
Trabzonspor'da sakatlığı düzelen Djaniny, Hatayspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı, gollerine de devam etti. Yeşil Burun Adalı forvet, 24. dakikada Cornelius'un klas pasını, aynı güzellikte ağlara yolladı. Soldan defansın arkasına sarkan oyuncu, sağ ayağıyla önce topu kontrol etti, ardından karşı karşıya kaldığı Munir'in sağından kavisli bir vuruşla golünü yazdı. Büyük bir şaşkınlık içinde vuruşu izleyen Faslı eldiven topu ağlarından çıkardı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıktan yeni çıkan futbolcuyu daha fazla riske etmedi ve 64. dakikada sahadan aldı. Oynadığı son 6 maçta 4 kez fileleri sarsan Djaniny, Hatayspor karşısında ligdeki 5. golünü kaydetti.
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