Fırtına sahasında Hatayspor engelini çok iyi bir futtbolla aşmayı başardı. Abdullah Avcı maç sonunda şunları söyledi: "Geçen hafta uzun süre kaybettikten sonra bu reaksiyonu vermek büyük takım reaksiyonu. Oyuncularıma haklarını vereyim. Onlara teşekkür ediyorum. İyi bir rakibe karşı oynadık ve kazanmayı bildik. Taraftarlarımız da hücumda ve savunmada bizimle hareket ettiler. Yeni transferimiz Kouassi çok yetenekli. Bir fırsat transferi. Takıma çok çabuk alıştı. İkinci devrede bize önemli faydası olacaktır."