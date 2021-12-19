Bir şarkısın sen

Süper Lig'de haftanın önemli randevusunda Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda Hatayspor'a şans tanımadı. Geçen hafta Antalyaspor'a kaybederek yenilmezlik serisi sona eren Fırtına, güney temsilcisi karşısında karşılaşmaya inanılmaz başladı. İlk yarıda Hatayspor'a göz açtırmayan bordo-mavililer, Andreas Cornelius'un yıldızlaştığı mücadelede ilk devrede 2-0'ı buldu. Önce Djaniny sahne aldı, ardından Cornelius maçta farkı 2'ye çıkardı.



İLK YARININ LİDERİ

Trabzonspor ikinci devrede daha çok bekleyerek oynadı. Meşin yuvarlağın arkasına geçip doğru pozisyon alan bordo- mavililer, Hatayspor'u yenerek puanını 42'ye yükseltti. Bu sonuçla Karadeniz Fırtınası bitime 2 hafta kala Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi. Trabzonspor ilk yarının son 2 maçında önce Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son hafta maçında ise Başakşehir'i sahasında ağırlayacak.



Bu sezon Süper Lig'de 42 puan toplayan Trabzonspor, 2010/11'den (42) bu yana ilk 17 maçlar itibarıyla en yüksek puana ulaştığı sezonu yaşıyor.



Fırtına maçları ilk yarılarda koparmaya devam ediyor. Bordo-mavililer ilk devrede tam 21 kez ağları sarstı.



Evinde 14 maçtır yenilmeyen (10G 4B) ve son beş karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Aralık 2019-Şubat 2020 arasından bu yana ilk kez iç sahada beş maçlık seri yakaladı.