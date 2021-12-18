Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Alman basınına konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 39 puanlı lideri Trabzonspor'da takımın en dikkat çekici isimlerinden biri kuşkusuz Marek Hamsik...
Spor Toto Süper Lig'in 39 puanlı lideri Trabzonspor'da takımın en dikkat çekici isimlerinden biri kuşkusuz Marek Hamsik...
Sezon başında transfer edilen yıldız futbolcu, gösterdiği performans ve tecrübesiyle taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı.
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Alman basınından Sport Bild'e özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
"Şampiyonluk ünvanını almak bizim hedefimiz. Gittiğimiz yol harika. Tüm takım şampiyonluğu kazanmak istiyor. Bu benim hayalim."
"BİZİM İÇİN AVANTAJ"
"Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynamıyoruz. İstanbul takımları Avrupa'da oynuyorlar. Bunlar çok zor maçlar. Bu bizim için avantaj"
SAÇ STİLİ HAKKINDA
"Bu benim stilim. Futbol oynamayı bırakana kadar saçımı böyle yapacağım. Hamsik denilince herkesin aklına bu saç modeli gelir. O benim bir parçam." Hamsik, saçıyla ilgili "Gerçekten böyle nmi uyanıyorsun sorusununa ise, "Evet jel bile kullanmıyorum" yanıtını verdi.