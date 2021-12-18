Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Alman basınına konuştu

"Şampiyonluk ünvanını almak bizim hedefimiz. Gittiğimiz yol harika. Tüm takım şampiyonluğu kazanmak istiyor. Bu benim hayalim."

"Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynamıyoruz. İstanbul takımları Avrupa'da oynuyorlar. Bunlar çok zor maçlar. Bu bizim için avantaj"

SAÇ STİLİ HAKKINDA

"Bu benim stilim. Futbol oynamayı bırakana kadar saçımı böyle yapacağım. Hamsik denilince herkesin aklına bu saç modeli gelir. O benim bir parçam." Hamsik, saçıyla ilgili "Gerçekten böyle nmi uyanıyorsun sorusununa ise, "Evet jel bile kullanmıyorum" yanıtını verdi.