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Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Alman basınına konuştu

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen ve gösterdiği üst düzey formuyla dikkatleri üzerine çeken Marek Hamsik, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Slovak futbolcu şampiyonluk açıklamasında bulundu. İşte Hamsik'in açıklamaları... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 13:21
Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Alman basınına konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 39 puanlı lideri Trabzonspor'da takımın en dikkat çekici isimlerinden biri kuşkusuz Marek Hamsik...

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Alman basınına konuştu

Sezon başında transfer edilen yıldız futbolcu, gösterdiği performans ve tecrübesiyle taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı.

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Alman basınına konuştu

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Alman basınından Sport Bild'e özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Alman basınına konuştu

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Şampiyonluk ünvanını almak bizim hedefimiz. Gittiğimiz yol harika. Tüm takım şampiyonluğu kazanmak istiyor. Bu benim hayalim."

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Alman basınına konuştu

"BİZİM İÇİN AVANTAJ"

"Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynamıyoruz. İstanbul takımları Avrupa'da oynuyorlar. Bunlar çok zor maçlar. Bu bizim için avantaj"

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik Alman basınına konuştu

SAÇ STİLİ HAKKINDA

"Bu benim stilim. Futbol oynamayı bırakana kadar saçımı böyle yapacağım. Hamsik denilince herkesin aklına bu saç modeli gelir. O benim bir parçam." Hamsik, saçıyla ilgili "Gerçekten böyle nmi uyanıyorsun sorusununa ise, "Evet jel bile kullanmıyorum" yanıtını verdi.

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