Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya Göztepe talip oldu

Yeni Asır'ın haberine göre; İkinci devreye daha güçlü bir kadro ile girmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un yıldızı Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Bordo-mavili ekipte forma şansı bulamayan ve devre arasında ayrılması gündeme gelen 29 yaşındaki futbolcu için Göz-Göz nabız yokladı. Bir dönem A Milli Takım'da da forma giyen gurbetçi oyuncu için fiyat araştırması yapan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil önümüzdeki günlerde Trabzonspor kulübünün kapısını bu transfer için çalacak.