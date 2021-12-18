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Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya Göztepe talip oldu

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 39 puanlı lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer bir yandan da kadrodaki futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Yunus Mallı'ya da Süper Lig'den talip çıktı. İzmir ekibi Göztepe yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 09:13
Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya Göztepe talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de düşme potasından kurtulamayan Göztepe, ocak ayı transferi için düğmeye bastı. Ligde 14 puanla ateş hattının en tepesinde yer alan Göz-Göz, orta saha takviyesini ilk sıraya aldı.

Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya Göztepe talip oldu

Yeni Asır'ın haberine göre; İkinci devreye daha güçlü bir kadro ile girmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un yıldızı Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Bordo-mavili ekipte forma şansı bulamayan ve devre arasında ayrılması gündeme gelen 29 yaşındaki futbolcu için Göz-Göz nabız yokladı. Bir dönem A Milli Takım'da da forma giyen gurbetçi oyuncu için fiyat araştırması yapan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil önümüzdeki günlerde Trabzonspor kulübünün kapısını bu transfer için çalacak.

Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya Göztepe talip oldu

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

On numara pozisyonunda forma giyen Yunus Mallı'nın da forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. Karadeniz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi süren futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya Göztepe talip oldu

Göz-Göz, güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin Euro olan tecrübeli on numaranın geride kalan sezonda maaşının yarısını karşılamayı Trabzon'a teklif edecek. Transferin en kısa sürede netliğe kavuşması bekleniyor.

Trabzonsporlu Yunus Mallı'ya Göztepe talip oldu

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Devre arasında Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Yunus Mallı'nın Süper Lig ekipleri peşinde. Göztepe'nin yanı sıra Çaykur Rize, Giresunspor ve Kayserispor da 29 yaşındaki gurbetçi yıldızı kadrosuna katmanın hesabını yapıyor. Transferde futbolcunun kararı kader kulübünün de tavrı belirleyici rol oynayacak.

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