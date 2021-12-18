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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Hatayspor maçı sözleri! "Büyük takım refleksi..."

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavililer mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçını değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:28
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Hatayspor maçı sözleri! "Büyük takım refleksi..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyete ilişkin konuştu.

İşte o sözler;

"Hatayspor ligin en zor ekiplerinden biri. İyi bir takım olduklarını da ifade etmiştim. Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. İlk yarı dominant oyunlarımızdan en iyisini oynadık ve sonunda skoru da aldık.

İkinci yarı biraz gol pozisyonu verdik, çıkarken kayıplar yaşayınca da rakibe topu verdik. Oyuna koyduğumuz oyuncular katkı sağladılar. Geçtiğimiz haftadaki yenilgiden sonra kazanmak önemliydi, bu büyük takım refleksidir.

Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hem savunmada, hem hücumda bizimle birlikte hareket ettiler."

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