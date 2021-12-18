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Trabzonspor haberleri | Yeni seri vakti! İşte Abdullah Avcı'nın Hatayspor maçı 11'i

Lider Trabzonspor, bugün Hatayspor'u konuk edecek. 27 maçlık muhteşem serisini Antalya mağlubiyeti ile noktalayan Karadeniz devi, bugün yeni bir sayfa açmak için sahaya çıkıyor. Hedef puan farkını daha da artırmak. İşte Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği 11...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor haberleri | Yeni seri vakti! İşte Abdullah Avcı'nın Hatayspor maçı 11'i

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve Süper Lig'de 27 maçlık namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde 39 puanla zirvede yer alan Karadeniz devi, 29 puanla üçüncü sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

Trabzonspor haberleri | Yeni seri vakti! İşte Abdullah Avcı'nın Hatayspor maçı 11'i

Bordo-mavililer, Hatayspor'u mağlup ederek devre arasına kadar olan üç maçlık seriyi kayıpsız geçme yolunda ilk engeli aşmak istiyor. Fırtına ayrıca bugün 3 puan alarak Şenol Güneş Stadı'nda üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i yenmişti. Hatayspor'u ağırlayacak Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan kazanması halinde, 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında evinde Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında elde ettiği serinin ardından ilk kez 5 maçlık seriye ulaşacak. Karadeniz devinde tek hedef 3 puan.

Trabzonspor haberleri | Yeni seri vakti! İşte Abdullah Avcı'nın Hatayspor maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Cornelius.

HATAYSPOR: Munir, K. Ahmet, Falette, Fatih, B.Öksüz, Adekugbe, Sackey, Ribeiro, Saba, Diouf, Saint-Louis.

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