Trabzonspor haberleri | Yeni seri vakti! İşte Abdullah Avcı'nın Hatayspor maçı 11'i

Lider Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve Süper Lig'de 27 maçlık namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde 39 puanla zirvede yer alan Karadeniz devi, 29 puanla üçüncü sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

Bordo-mavililer, Hatayspor'u mağlup ederek devre arasına kadar olan üç maçlık seriyi kayıpsız geçme yolunda ilk engeli aşmak istiyor. Fırtına ayrıca bugün 3 puan alarak Şenol Güneş Stadı'nda üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i yenmişti. Hatayspor'u ağırlayacak Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan kazanması halinde, 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında evinde Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında elde ettiği serinin ardından ilk kez 5 maçlık seriye ulaşacak. Karadeniz devinde tek hedef 3 puan.