Sol kanat için birçok deneme

Abdullah Avcı, Nwakaeme'nin yokluğunda sol kanat için çözüm arıyor. Tecrübeli hoca, antrenmanlarda bu bölgede önce Djaniny'yi görevlendirdi. Ardından Yusuf Sarı'ya şans tanıyan başarılı çalıştırıcının son olarak Peres'i solda denediği ifade edildi. Esas mevkisi sağ bek olmasına rağmen sol bekte de oynayabilen Peres, Roma takımında 8 maçta sol kanatta görev yapmıştı.
Abdullah Avcı, Nwakaeme'nin yokluğunda sol kanat için çözüm arıyor. Tecrübeli hoca, antrenmanlarda bu bölgede önce Djaniny'yi görevlendirdi. Ardından Yusuf Sarı'ya şans tanıyan başarılı çalıştırıcının son olarak Peres'i solda denediği ifade edildi. Esas mevkisi sağ bek olmasına rağmen sol bekte de oynayabilen Peres, Roma takımında 8 maçta sol kanatta görev yapmıştı.