Ömür için karar anı

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür hafta içi bir süre takımdan ayrı çalıştı. Arka adalesinde ağrı hisseden 22 yaşındaki yıldız forma giymek istiyor ama teknik heyet bugün karar verecek. Sağlık kurulundan 1.68 boyundaki futbolcuyla ilgili ilgili detaylı bilgileri alan teknik direktör Abdullah Avcı'nın en ufak bir risk durumunda bile Ömür'ü oynatmama düşüncesinde olduğu ifade edildi.
Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür hafta içi bir süre takımdan ayrı çalıştı. Arka adalesinde ağrı hisseden 22 yaşındaki yıldız forma giymek istiyor ama teknik heyet bugün karar verecek. Sağlık kurulundan 1.68 boyundaki futbolcuyla ilgili ilgili detaylı bilgileri alan teknik direktör Abdullah Avcı'nın en ufak bir risk durumunda bile Ömür'ü oynatmama düşüncesinde olduğu ifade edildi.