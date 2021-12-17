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Trabzonspor'da stoper harekatı! Listede 3 aday

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Birçok mevki için uğraş veren bordo-mavililer stoper bölgesindeki rotasyonun genişletilmesini istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Fırtına, Hataysporlu Fatih Kuruçuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27) ve Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ı (27) listeye aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'da stoper harekatı! Listede 3 aday

Trabzonspor'da sağ kanat ve sol bek için transfer çalışmaları sürerken, teknik ekip stoperde de rekabeti artırmayı istiyor. Bu nedenle yabancı kontenjanındaki doluluğu da hesaba katarak yerli bir stoper arayışı başladı. Gündeme gelen isimler arasında Hataysporlu Fatih Kuruçuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27) ve Adana Demirsporlu Samet Akaydın (27) var. Ancak üç ismin de kulüpleriyle sözleşmeleri sürüyor ve ortaya yüksek bonservis bedelleri çıkabilir. Yönetim bu nedenle biraz bekleme kararı verdi. Önce sağ kanat, ardından sol bek alınacak. Bütçeye bağlı olarak da stoper hamlesi yapılacak.

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