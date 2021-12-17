Trabzonspor'da gözler Abdülkadir Ömür’de

Antalyaspor karşısında Nwakaeme çıktıktan sonra lider oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo- mavililerde Avcı'nın tesellisi Abdülkadir Ömür oldu. Hatay karşısında oynayabilecek olan milli futbolcu tecrübeli çalıştırıcının en büyük kozu olacak. Özellikle Antalya deplasmanında kanatlardan beklenen verimi alamayan Avcı, Abdülkadir'in dönüşü ile bu sorunu çözeceğini düşünüyor. Bu sezona kötü başlasa da son maçlarda büyük bir çıkış yakalayan ve taraftar ile adeta tekrar barışan milli futbolcu da geri döneceği Hatay karşılaşmasında başarılı bir performans ortaya koymak istiyor. Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde 16 maçta 952 dakika şans bulan Abdülkadir Ömür, takımına 3 gol, bir asistlik katkı verdi.