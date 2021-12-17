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Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına seslendi: İşinize odaklanın

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, oyunculardan hata istemiyor. Başarılı hoca, futbolcuları ile sık sık toplantı yaparak uyarılarda bulunuyor. Kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiğini ifade eden Avcı, Hatayspor maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını vurguladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına seslendi: İşinize odaklanın

Antalya deplasmanındaki yenilgiyle ilgili "Kesinlikle moraliniz bozulmasın, motivasyonunuz düşmesin" diyen tecrübeli hoca, "Sadece bir maç kaybettik. Ama gereken dersleri de çıkaracağız. Buralara kolay gelmedik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz kimseye değil, kendi işimize odaklanacağız. Arkaya bakmak yok" ifadelerini kullandı. Hatayspor maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına seslendi: İşinize odaklanın

TEK TEK HATALARI ANLATTI
"Bu takıma sonuna kadar güveniyorum. Camia, taraftar size inanıyorum. Fedakârlık yapacağız ve gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç maç ilerlemeye devam edeceğiz... Hesaplarımızdan bir şaşma olmasın ve hedefimize odaklanalım. Bu maç gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım." Son maçta yapılan hataları da tek tek anlatan Abdullah Avcı, detaylı bir analizde bulundu. Bordo- mavili çalıştırıcı, Atakaş Hatayspor üzerine yaptığı analizleri ve son Antalyaspor sınavındaki hataların tekrarlanmaması için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına seslendi: İşinize odaklanın

48 MAÇTA 4 YENİLGİ
Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 48 Süper Lig maçında 4 mağlubiyet yaşadı. 30 maçı kazanan bordo-mavililer, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.16 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına seslendi: İşinize odaklanın

3 PUAN ŞART
Sezonun ilk yenilgisini deplasmanda Antalyaspor karşısında alarak bu sezon ilk kez 3 puan bırakan bordo-mavili takım, taraftarı önünde yeni bir yol kazasına uğramamak için Hatayspor karşısında sahadan mutlak galibiyet almak için mücadele edecek. Lig in ilk yarısında yakın takipçisi Hatayspor ile arasında bulunan 10 puanlık farkı 13'e çıkarmayı hedefleyen bordo-mavililer alınacak galibiyetin yanı sıra moral bulma adına da müsabakaya büyük bir önem veriyor.

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