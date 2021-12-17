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Trabzonspor Hatay maçına hazır!

Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 20:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 20:50
Trabzonspor Hatay maçına hazır!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla 17'nci haftada zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor yarın karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. 3 puan hedefleyen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son antrenmanda taktik çalıştı.

Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

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