Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

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Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.

EVİNDE 13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor evinde 13 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

TARAFTAR İLGİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Trabzon'a dönüşünde bordo-mavili taraftarlar, havaalanında karşılayarak büyük bir moral verdiği takımını, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacağı Hatayspor maçında yalnız bırakmayacak. Satışa çıktığı ilk günden itibaren biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar şimdiye dek 30 bine yakın bilet alırken, maçın oynanacağı güne kadar sayının artması bekleniyor.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇINI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynancak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Serkan Çimen ve Tarık Ongun, Uğurlu'nun yardımcılığını üstlenecek. Turgut Doman ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.