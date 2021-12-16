İşte Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi'nin üst düzey yetenekleri!

Karadeniz devi, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'yi alarak hedefi tam 12'den vurdu. Trabzonspor'un ara transfer dönemi başlamadan kadrosuna katıp antrenmanlara çıkardığı 27 yaşındaki sol kanat, 40 yıllık Trabzonlu gibi takım arkadaşları ile kısa süre içerisinde kaynaştı, klas hareketleri ile mest etti.
Fiziksel olarak bir eksikliği bulunmadığı için idmanlarda direkt takımla çalışmalara başlayan Fildişili futbolcu, kendisini kısa süre içerisinde göstermeyi de başardı. 1.80 boyundaki yıldız, önceki gün yapılan antrenmanda özellikle hızı, teknik kapasitesinin yüksekliği ve kıvraklığıyla dikkat çekti.
KANATLARIN EFENDİSİ!
İkili mücadelelere girmekten kaçmayan ve çabuk adam eksiltebilen Kouassi, attığı birbirinden şık gollerle de alkış aldı. Özellikle sol kanattan etkili çıkışlar yapan ve takım savunmasına da yardım eden Kouassi'nin sağ kanatta da aynı verimlilikte oynayabilmesi bordo-mavili teknik ekibin yüzünü fazlası ile güldürdü.