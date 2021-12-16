İşte Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi'nin üst düzey yetenekleri!

Kariyerinde çıkış yaptığı takım olan Wuhan'da 105 maça çıkan tecrübeli futbolcu, takımına 48 gol ve 23 asistlik katkıda bulundu. Asıl mevkisi sol kanat olan yıldız oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve forvet pozisyonunda da görev alıyor. İki ayağını da etkili kullanabilmesi nedeniyle Abdullah Avcı'nın jokeri olacak.

TANK GİBİ GÜÇLÜ Kouassi'nin en önemli özelliklerinden biri de sert faullere maruz kalmasına rağmen güçlü bir kas yapısı olması. 27 yaşındaki futbolcu fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu değil. Hadjuk forması giydiği dönemde kas ağrısı sebebiyle 2 maç kaçırmıştı. Ayak bileği dış bağlarındaki yırtık sebebiyle de 7 karşılaşmada daha forma giyememişti.