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Hedef 5'te 5

Karadeniz devi, cumartesi günü Hatayspor’u yenerek hem Akyazı’da 5’te 5 yapmak hem yeni bir galibiyet serisinin ilk adımlarını atmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Hedef 5'te 5

Antalyaspor deplasmanda 2-1 kaybederek 27 maçlık muhteşem serisini noktalayan Fırtına, taraftarı önünde oynayacağı Hatayspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak evinde üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta F.Bahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor'u yenmişti. Hatayspor'u ağırlayacak Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan elde etmesi halinde, 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında evinde Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor ve Rizespor maçlarında elde ettiği serinin ardından ilk kez 5 karşılaşmalık seriye ulaşacak.

13 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor evinde 13 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Aytemiz Alanya karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, ardından evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

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