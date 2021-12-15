Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber geldi!

Antalyaspor maçının 24'üncü dakikasında çektiği şut sonrası adalesinde ağrı hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Nwakaeme'den kötü haber geldi. MR'ı çekilen 32 yaşındaki sol kanadın kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, konu ile ilgili "Sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi. Bu tanıya göre yıldız futbolcu en az 3 hafta takımdan uzak kalacak.

4 KEZ FORMA GİYMEDİ

Gol ve asist katkılarıyla takımın kritik isimleri arasında olan Nwakaeme, Trabzonspor'da forma giymeye başladığı 20 Ağustos 2018'den bu yana toplam 9 kez sakatlık geçirdi. Nwakaeme, 2021-22'nin başından bu yana ikinci sakatlığını Antalyaspor maçında yaşadı. Bu sezon ve önceki dönem 2'şer, 2019-20'de 3, 2018-19'da da 2 kez sakatlanan 32 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon toplam 4 karşılaşma kaçırmış oldu. Bir seferde en fazla 3 maç kaybı yaşayan Nwakaeme'nin bugüne kadarki maksimum dinlenme süresi ise ortalama 10 günü buldu.