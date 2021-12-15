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Size inanıyorum

Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 27 maçlık yenilmezlik serisini son bulan Trabzonspor'da hedef artık yeni bir seri yakalamak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Size inanıyorum
Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 27 maçlık yenilmezlik serisini son bulan Trabzonspor'da hedef artık yeni bir seri yakalamak. Bordo-mavililerde futbolcuların moralsiz olduğunu gören teknik direktör Abdullah Avcı devreye girdi. Dün idman öncesi takımı toparlayan ve yarışta bunların olacağını vurgulayan deneyimli hoca "Önemli olan bunlardan dersler çıkarmak ve hemen toparlanmak. Ben size sonuna kadar inanıyorum. Camia size inanıyor. Moralinizi bozmayın. Motivasyonunuz düşmesin. Size inanıyorum ve güveniyorum" dediği öğrenildi.
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