10 günde 4 maç

Lider Trabzonspor'u yoğun bir maç takvimi bekliyor. Fırtına, TFF'nin belirlediği maç takvimine göre 10 gün içerisinde 4 müsabakaya çıkacak. Ligin 17'nci haftasında 18 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, 3 gün sonra ise deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Trabzonspor, ligin ilk yarısının kapanışını ise 4 gün sonra Trabzon'da Başakşehir ile yapacak. Karadeniz devi, ligin ilk yarısını tamamladıktan sonra ise 28 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda Boluspor'u konuk edecek.