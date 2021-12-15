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10 günde 4 maç

Lider Trabzonspor'u yoğun bir maç takvimi bekliyor. Fırtına, TFF'nin belirlediği maç takvimine göre 10 gün içerisinde 4 müsabakaya çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
10 günde 4 maç
Lider Trabzonspor'u yoğun bir maç takvimi bekliyor. Fırtına, TFF'nin belirlediği maç takvimine göre 10 gün içerisinde 4 müsabakaya çıkacak. Ligin 17'nci haftasında 18 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, 3 gün sonra ise deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Trabzonspor, ligin ilk yarısının kapanışını ise 4 gün sonra Trabzon'da Başakşehir ile yapacak. Karadeniz devi, ligin ilk yarısını tamamladıktan sonra ise 28 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda Boluspor'u konuk edecek.
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