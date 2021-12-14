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TRANSFER HABERİ - Şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'da kadroya 2 takviye daha

Spor haberi... Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken kulüpler transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan Trabzonspor'da da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Doğan ve Avcı durum değerlendirmesi yaptı. Sol bek ve sağ kanat için şartlar zorlanacak. Listenin başında ise Yunan Georgios Masouras var. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'da kadroya 2 takviye daha

Bordo-mavili yönetimde transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu Jean Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz devinde Antalyaspor maçı öncesi bir araya gelen transfer komitesi üyeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, yeniden toplandı.

TRANSFER HABERİ - Şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'da kadroya 2 takviye daha

Antalyaspor sınavında sakatlıklardan dolayı net bir şekilde göze batan eksikler üzerine yapılan değerlendirmelerde daha önce de üzerinde anlaşılan bir sol bek ve sağ kanat transferinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması için atılan adımlar görüşüldü. Son detaylar ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.

TRANSFER HABERİ - Şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'da kadroya 2 takviye daha

MASOURAS İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR
Transfer komitesi, kısa sürede takviyeleri yapabilmek için de girişimlerin iyice hızlandırması yönünde karar aldı. Bu arada ilk hedef Masouras.

TRANSFER HABERİ - Şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'da kadroya 2 takviye daha

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinin en üst sırasında yer alan Yunan oyuncu için şartlar da ciddi şekilde zorlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'da kadroya 2 takviye daha

Olympiakos'un ilk görüşmelerde 10 milyon Euro'dan açtığı kapıyı 7 milyon euro seviyesine kadar indirdiği öğrenilirken, Trabzonspor'un ise taksitler halinde olacak şekilde 5 milyon euro'nun üzerine çıktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'da kadroya 2 takviye daha

27 yaşındaki Masouras'ın menajeriyle iletişimin aralıksız sürdüğü de öğrenildi. 1.84 boyundaki futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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