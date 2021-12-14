TRANSFER HABERİ - Şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'da kadroya 2 takviye daha

Bordo-mavili yönetimde transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu Jean Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz devinde Antalyaspor maçı öncesi bir araya gelen transfer komitesi üyeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu , Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, yeniden toplandı.

Antalyaspor sınavında sakatlıklardan dolayı net bir şekilde göze batan eksikler üzerine yapılan değerlendirmelerde daha önce de üzerinde anlaşılan bir sol bek ve sağ kanat transferinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması için atılan adımlar görüşüldü. Son detaylar ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.