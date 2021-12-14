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Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! En az 3 hafta yok...

Spor haberi... Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme’den kötü haber geldi. A Spor'un haberine göre yıldız futbolcu en az 3 hafta sahalarda uzak kalacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 17:17
Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! En az 3 hafta yok...

Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme'nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada "Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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