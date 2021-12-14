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Trabzonspor Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, Hatayspor maçının hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından başladı. Bununla beraber Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 00:05
Trabzonspor Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta oynanan ve sezonun ilk yenilgisini aldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 2 günlük iznini tamamlayarak Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Antalyaspor yenilgisini unutmak isteyen bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon; diğer gruptaki oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Futbolcular, antrenmanı 5'e 2 ve rondo çalışmalarından sonra yaptıkları çift kale maç ile tamamladı. Trabzonspor'un devre arası öncesinde transfer ettiği Jean Evrard Kouassi de bu akşamki antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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