Avcı ile şahlandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine fazla geçit vermedi. Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı. Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı. Karadeniz devi, Avcı ile sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenik ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 de beraberlik elde etti.

İSTANBUL VE ANTALYA

Karadeniz devi, Abdullah Avcı ile İstanbul ve Antalya takımlarına kaybetti. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, bu sezon ise Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Trabzonspor, böylelikle 4 yenilginin 3'ünü sahasında, 1'ini ise deplasmanda aldı.

BASKI KURAN TAKIM

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son iki haftada rakibin maçın ilk 20 dakikasında kurduğu baskı, savunmadan oyun kurma ve çıkarken kaptırılan toplarla ilgili sorunları çözme konusunda yoğun mesai harcayacağı öğrenildi. Başarılı hoca ilk iş olarak baskı yiyen takım kimliğinden çıkıp 'baskı kuran' hüviyetine girmeye çalışacak. Deneyimli çalıştırıcı, bu konuda futbolcuları ile tekrarlar yapıyor.

48 MAÇTA 4 YENİLGİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 48 Süper Lig maçında 4 mağlubiyet yaşadı. 30 maçı kazanan bordo-mavililer, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.16 puan ortalaması yakaladı.