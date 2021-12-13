TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hataspor maçında... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Trabzosnpor'da Nwakaeme ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Antalyaspor maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin son durumu ne?

Ömer Faruk Özcan ile Trabzonspor gündemini konuşan Yunus Emre Sel, Nwakaeme'nin sakatlığındaki son durumu aktardı.

İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

Karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin kasık ve arka adelesini tuttuğu dikkat çekti. Ardından havalimanında da yine oyuncunun kasık bölgesinde ve arka adelesinde kaynaklı hafif bir yürüme sıkıntısı çektiğini gözlemledik.

Maçın ardından Abdullah Avcı, oyuncunun sakatlığının dün için netleşeceğini söylemişti ama Nwakaeme'nin kasık ve adelesinde bir ödem oluştu. Ödem oluştuğu için de MR görüntülenmesi yapılamadı.



Bugün tekrar bir MR görüntülenmesi yapılması planlanıyor tabi şişliğin inme durumuna bağlı olarak. Buradaki sonuca göre de oyuncunun durumu netlik kazanacak. Ama sağlık ekibinin oyuncuyla sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyelim. Oyuncunun kendisini iyi hissetdiğine dair geri dönüşler yaptığını da belirtelim.

Ama eğer en ufak bir risk durumu söz konusu olurda, Hatayspor maçını kaçırma ihtimali bulunuyor. Her şey bugün çekilmesi planlanan MR'dan sonra netlik kazanacak.