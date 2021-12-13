SPOR HABERİ - Trabzonspor'da kenetlenme vakti! Şampiyonluk...

Marek Hamsik de arkadaşlarına moral vererek, "Bu sadece üç puan kaybı ama kazanacağımız çok daha fazlası var. Birbirimize daha çok sarılmalıyız. Daha çok yardımlaşmalı, savaşmalı ve mücadele etmeliyiz. Bu yenilgiyi unutup önümüze bakalım. Alacağımız galibiyetlerle yeni bir seri başlatmalıyız" dedi.

UĞURCAN ÇAKIR: YENİ BİR SERİYE BAŞLAYACAĞIZ!

Kaptan Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından taraftara seslendi. Milli eldiven, "Sadece bir maç kaybettik. Tabii ki üzüldük fakat gerekli dersleri çıkarıp, geride bırakacağız. Hafta sonu Hatayspor karşılaşmasında yine şehrimizin ve taraftarımızın desteğiyle yeni bir serinin başlangıcını yapmak için sahaya çıkacağız. Aynı inanç ve azimle devam edeceğiz" dedi.