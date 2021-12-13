"Herkese göstereceğiz"

Karadeniz devinin stoperi Vitor Hugo, Antalya yenilgisinin kendilerine zarar vermeyeceğini söyledi. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, "Uzun süre sonra ilk kez yenildik. Artık bu maç geride kaldı ve beraber yaptığımız bu büyük işe herhangi bir yenilginin zarar vermesi tabii ki mümkün değil" dedi. Hugo şöyle devam etti: "Şimdi kafamızı tekrar kaldırmalı, tekrar bir galibiyet serisi yakalamak için, sadece işimize odaklanarak çok çalışmalıyız. Futbol çok dinamik bir oyun ve cumartesi günü kazanarak, kim olduğumuzu herkese tekrar gösterme vakti! Gecenin en güzel olayı ise taraftarımızın bize havalimanında gösterdiği sevgiydi. Mağlup bile olsak bize desteklerini alkışlarla ve marşlarla gösterdiler. Bu ligin kalanı için bize büyük bir güç veriyor."