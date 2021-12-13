En iyi üçüncü serisi

Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 27 maçlık serisi bu hafta son bulan Karadeniz devi, son 26 sezon içerisinde de en başarılı dönemi yaşadı. Fırtına, 1994- 1995 sezonunda 12, 1995-96 sezonunda 14 karşılaşma olmak üzere arta arda 26 maçlık yenilmezlik serisini Abdullah Avcı yönetiminde geride bırakmıştı.

SÜMER VE ÖZYAZICI'DAN SONRA

Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra bu alanda adından söz ettiren üçüncü teknik adam oldu. Ahmet Suat Özyazıcı ile 1977-78 sezonunda son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezonu tamamladıktan sonra 1978- 79'da takımın başına gelen Özkan Sümer ile 25 maç arka arkaya kaybetmeyen bordo-mavililer, toplamda 29 maçla tarihi yenilmezlik serisini elde edip sezonu şampiyon bitirmişti. Fırtına, şampiyon olduğu bir başka sezon olan 1983-84'te de 28 maçlık seri ile en uzun ikinci yenilmezlik serisini Özyazıcı ile elde etmişti.

278 GÜN SÜRDÜ

Karadeniz devi tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisi 278 gün sürdü. Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta sahasında oynadığı Alanyaspor karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrıldıktan sonra oynadığı son 27 maçta kaybetmeyen Karadeniz devi, 28 karşılaşma sonra aynı şehrin takımı Antalyaspor karşısında 278 gün sonra yenildi.