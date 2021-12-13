Akaydın hamlesi!

Geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, stoper hattını da güçlendirme hedefinde. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kademeli olarak düşecek yabancı oyuncu kuralını da hesaba katarak kaliteli Türk oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Fırtına, Adana Demirspor'un 1.90'lık stoperi Samet Akaydın için çalışma başlattı. Bu sezon forma giydiği 11 karşılamada da ilk 11'de görev alan 27 yaşındaki savunmacı için Akdeniz ekibinin kapısını çalacak olan Trabzonspor'da teknik heyetin beklentisi stoper bölgesinde oyuncu havuzunu genişletmek. Yönetim, Beşiktaş'ın da almak istediği Samet için elini çabuk tutmayı planlıyor. Demirspor ile 2024'e kadar söz-leşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, takımı ile toplam 17 kez sahaya çıktı.

TÜRK STOPER HAVUZU DARALDI

A Milli Takımızda forma giyen Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak gibi isimlerin haricinde Süper Lig'de savunma oyuncusu havuzu bir hayli daralırken, kulüplerin büyük çoğunluğu stoper bölgesini yabancı futbolculardan oluşturuyor... Fakat gelecek sezon dört yerli ismin sahada bulunma zorunluluğu, Türk stoperlerin önemini daha da artıracak.