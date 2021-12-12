Viking yetmedi

Karadeniz ekibinin gol silahı Andreas Cornelius, dün akşam sahnedeydi. Danimarkalı futbolcu, Trabzonspor'u Antalyaspor karşısında öne geçiren golü atsa da takımını yenilgiden kurtaramadı. Bu sezon 15 Süper Lig maçında 6. kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, takımının en skorer isimleri arasına adını yazdırdı. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 7 golü bulunan Bakasetas'tan sonra Nwakaeme ile birlikte 6'şar golle en çok ağları sarsan isim oldu. Bu arada Cornelius, Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya 2-1 kaybedilen maçta da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.