Haberler Trabzonspor Viking yetmedi

Viking yetmedi

Trabzon’u maçta öne geçiren isim olan Cornelius, gol sayısını 6’ya çıkardı. Danimarkalı, Bakasetas’tan sonra takımın Süper Lig’de en skorer ismi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Viking yetmedi
Karadeniz ekibinin gol silahı Andreas Cornelius, dün akşam sahnedeydi. Danimarkalı futbolcu, Trabzonspor'u Antalyaspor karşısında öne geçiren golü atsa da takımını yenilgiden kurtaramadı. Bu sezon 15 Süper Lig maçında 6. kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, takımının en skorer isimleri arasına adını yazdırdı. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 7 golü bulunan Bakasetas'tan sonra Nwakaeme ile birlikte 6'şar golle en çok ağları sarsan isim oldu. Bu arada Cornelius, Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya 2-1 kaybedilen maçta da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
DİĞER
Son dakika: Beşiktaş’ta yabancıların ardından rota yeniden Şenol Güneş’e döndü! “Pazartesi veya salı günü…”
SON DAKİKA! e-Ticaret'te kirli oyun! Başınıza gelirse hemen ihbar edin
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor