Unvanlarını kaybetti

Süper Lig'de Trabzonspor'un serileri sona erdi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ligin tozunu atıyordu. Karadeniz devine dur diyen Antalyaspor oldu. Cornelius'un takip golüyle öne geçen bordo-mavililer, ardından Fredy'nin penaltısına ve Dorukhan'ın kendi kalesini avlamasına engel olamadı. Bu sezon ilk defa kaybetti. Trabzonspor bu yenilgiyle beraber uzun süredir taşıdığı birçok unvanını da yitirdi.

SERİLERİ SONA ERDİ

Trabzonspor Süper Lig'de deplasmanda 411 gündür kaybetmiyordu. Art arda 8 maç kazanmıştı. Yenilmezlik serisi de 27 maçtı. Antalyaspor'a deplasmanda son olarak 2016-17 sezonunda yenilmişti. Fırtına dün Akdeniz ekibine yenilerek tüm bu unvanlarını yitirdi. Trabzonspor bu puan kaybına rağmen Süper Lig'de hala önemli bir puan farkıyla lider. İlk devredeki son 3 maçında Hatayspor, Altay ve Başakşehir ile karşılaşacak.