TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Antalyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - TEORİ DEĞİL PRATİK Bir yanda formda, lider ve son 8 maçında 8 galibiyet almış Trabzonspor, diğer yandan küme düşme potasından kurtulmaya çalışan ve istikrar arayan Antalyaspor. Böyle bir 90 dakikanın önünde tabii ki maçın favorisi kağıt üzerinde bordo-mavililerdi. Ama bu sadece teoride kaldığı gibi, maçın bütün bölümlerinde saha içinde pratiğine de dönüşmedi.

Maçın ilk yarısında Antalyaspor bordo-mavililer önünde oyunu domine ederek oynadı. Maçın ikinci devresinde de bunun sürdürebilirliği ne kadar olacak diye düşünürken, bunu maçın sonuna kadar taşımasını da bildi. Trabzonspor'un aldığı bu mağlubiyet; yalnız oyuncuların isteksiz, motivasyonsuz ve coşkusuz oyunuyla açıklanamaz. Maç başladığında işler iyi gitmediğinde Avcı'nın; Dorukhan'ı sağ bek ısrarı yerine, zaten bir kanattan doğru hücum da edilmediği için Peres ile yer değiştirip savunmanın soluna kaydırılabilirdi.