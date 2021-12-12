TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Antalyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

YUNUS EMRE SEL - TAKVİYE ŞART
Abdullah Avcı'nın maç öncesi söylediği, "Bütün ülkenin gözü, kaybetmesini beklediği Trabzonspor'da" sözü takımın üzerindeki baskının, oluşturulmaya çalışılan algıların ve herkesin Trabzonspor'u mağlup etmeye odaklı futbol anlayışının birkaç kelime ile özetiydi.
Böyle bir atmosferde oynanan maçta yine Trabzonspor ilk 20 dakikada organize olmakta zorlandı ve Abdullah Avcı'nın, "Çıkarken çok top kaybediyoruz bunlara çalışacağız" dediği pozisyonları sıklıkla verdi. Buna bir de saha zeminin bozukluğu eklenince Trabzonspor topa basmakta zorlandı. Antalyaspor'un da hakkını teslim edelim.
Çabuk ve organize oynayan bir takım kurmuş Nuri Şahin. Trabzonspor için tam ihtiyaç olan anda gelen gole rağmen oyun hakimiyetinin sağlanamadığı anlardaki penaltı golü daha önce öne geçtiği maçlarda disiplinden kopmadan skoru korumayı beceren Trabzonspor'un bu sefer aynı direnci göstermesini engelledi. Bu anlarda hakemin göstermediği kartlar, durdurduğu onlar gidişatta önemli etken oldu. Maçın başlangıç düdüğünden itibaren orta saha kontrolünü tamamen rakibe kaptıran Trabzonspor için ikinci yarı daha da beklenenden uzak bir vaziyet aldı.