Stefan Kuntz takipte

Antalya Stadı'nda dün akşamki karşılaşmayı izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Antalya'ya geç gittiği için kulüplere ziyaret gerçekleştiremeyen Alman hoca, Antalyaspor-Trabzonspor maçı takip ederek notlar aldı.
Antalya Stadı'nda dün akşamki karşılaşmayı izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Antalya'ya geç gittiği için kulüplere ziyaret gerçekleştiremeyen Alman hoca, Antalyaspor-Trabzonspor maçı takip ederek notlar aldı.