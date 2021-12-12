Haberler Trabzonspor Stefan Kuntz takipte

Stefan Kuntz takipte

Antalya Stadı'nda dün akşamki karşılaşmayı izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Antalya'ya geç gittiği için kulüplere ziyaret gerçekleştiremeyen Alman hoca, Antalyaspor-Trabzonspor maçı takip ederek notlar aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Stefan Kuntz takipte
Antalya Stadı'nda dün akşamki karşılaşmayı izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Antalya'ya geç gittiği için kulüplere ziyaret gerçekleştiremeyen Alman hoca, Antalyaspor-Trabzonspor maçı takip ederek notlar aldı.
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