Sihirbaz korkuttu

Karadeniz ekibinde sezonun en flaş isimlerinden Anthony Nwakaeme, Antalyaspor karşısında mücadeleyi tamamlayamadı. Karşılaşmanın 23. dakikasında, Hamsik'in pasında şut çeken Nijeryalı yıldız hemen ardından bir sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen 'bay beyin' 23'te kenara gelirken; Trabzonspor sahada 10 kişiyken 1 dakika sonra öne geçmeyi başardı. Sağ kasığında çekme hisseden ve tedbir amaçlı oyundan alınan Nwakaeme bugün kontrolden geçecek. 32 yaşındaki yıldızın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmada forma giyen Nwakaeme, rakip filelere 6 gol gönderdi. 6'da asist yapan Nijeryalı yıldız, bordo-mavili ekibin hücumdaki en etkili ayaklarından oldu.

YUSUF SARI GİRDİ

Yıldız futbolcunun sakatlığı sonrasında Trabzonspor'da oyuna Yusuf Sarı dahil oldu. İlk yarıda sahaya adımını atan genç oyuncu, Nwakaeme'nin yokluğunda kendini gösteremedi. 21 kez pas veren Yusuf, yüzde 85,7 isabet oranı yakaladı. 7 kez ikili mücadeleye giren genç oyuncu, bunların 3'ünü kazandı. Yusuf ayrıca sahada kaldığı sürede 1 isabetli şut çekti.