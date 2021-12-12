Haberler Trabzonspor Nuri Şahin'den Abdullah Avcı'ya mesaj var! "Sizinle çalıştığımız zamanlarda..."

Nuri Şahin'den Abdullah Avcı'ya mesaj var! "Sizinle çalıştığımız zamanlarda..."

Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bordo-mavililerin galibiyet ve yenilmezlik serisine son veren Antalyaspor'da teknik sorumlu Nuri Şahin, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı için bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 12:32
Nuri Şahin'den Abdullah Avcı'ya mesaj var! "Sizinle çalıştığımız zamanlarda..."

Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin, maçtan önce kendisi hakkında övgü dolu sözler söyleyen Abdullah Avcı'ya teşekkür paylaşımı yaptı.

"Dün maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi; çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam..."

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