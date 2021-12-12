Nuri Şahin'den Abdullah Avcı'ya mesaj var! "Sizinle çalıştığımız zamanlarda..."

Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin, maçtan önce kendisi hakkında övgü dolu sözler söyleyen Abdullah Avcı'ya teşekkür paylaşımı yaptı.

"Dün maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi; çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam..."